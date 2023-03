The Last of Us, Rainn Wilson accusa la serie di alimentare il "sentimento anti-cristiano" di Hollywood

Rainn Wilson denuncia il sentimento anti-Cristiano che serpeggia a Hollywood e che si concretizzerebbe anche nella figura del villain del finale di stagione di The Last of Us.

Rainn Wilson all'attacco di The Last of Us. L'interprete di The Office punta il dito contro la serie record di HBo accusandola di alimentare il sentimento anti-Cristiano che da tempo, a suo parere, serpeggia a Hollywood.

La critica dell'attore brillante si concentra in particolare sull'ultimo episodio della prima stagione di The Last of Us, che ha mostrato un gruppo di cannibali guidati da una specie di predicatore cristiano di nome David. Il gruppo cita versi della Bibbia per giustificare le proprie azioni mentre il predicatore tenta di assalire Ellie (Bella Ramsey).

"Penso che ci sia un pregiudizio anticristiano a Hollywood", ha twittato Rainn Wilson. "Non appena il personaggio di David in The Last of Us ha iniziato a leggere la Bibbia, ho capito che sarebbe diventato un terribile cattivo. Esiste un predicatore che legge la Bibbia in una serie che è davvero amorevole e gentile?"

L'attore ha poi denunciato la strumentalizzazione del suo pensiero da parte della destra aggiungendo: "Ecco un paio di cose divertenti sul pregiudizio anticristiano di Hollywood. Il mio tweet su The Last of Us è stato ripreso come notizia in prima pagina da Fox News. Parliamo di pregiudizi. Un'organizzazione creata come costola aziendale per creare divisioni esclusivamente a scopo di lucro basate sull'indignazione della guerra culturale. Stampatelo!"

Rainn Wilson ha specificato di non appartenere alla fede cristiana in un altro tweet in cui scrive: "Inoltre, non sono nemmeno un cristiano. Certo è vero che la coalizione evangelico/politica sta facendo un gran danno al nostro Paese. Vietare i libri, vietare le libertà, negare la scienza scomoda, adottare una grottesca piattaforma anti-LGBTQ+... Ma la maggior parte dei cristiani che conosco sono gentili, accettano e amano il prossimo e cercano di rendere il mondo un posto migliore. Dovrebbero essere onorati anche dai media".

Wilson appartiene alla fede Baha'i, religione monoteistica internazionale nata in Iran durante la metà del XIX secolo, i cui membri seguono gli seguono gli insegnamenti di Bahá'u'lláh, profeta e fondatore che viene da loro considerato una Manifestazione di Dio.

"Non importa quale sia il vostro sistema di credenze, possiamo unirci e pregare" ha scritto. "Abbiamo ebrei, cristiani rinati e agnostici che portano una poesia. Faremo solo una semplice meditazione , leggeremo alcune preghiere baha'i e leggeremo alcune cose dalla Bibbia e dal Corano".

