Code 3: Rainn Wilson di The Office nella nuova commedia action di Christopher Leone

Code 3, la nuova commedia d'azione di Wayfarer Studios e Circle of Confusion, ha confermato Rainn Wilson (The Office) e Lil Rel Howery (Get Out) nel suo cast, stringendo con loro degli accordi che li vede coinvolti come produttori esecutivi. Le riprese dovrebbero partire dal mese prossimo nella città di Los Angeles.

Backstrom: Rainn Wilson in una foto promozionale

Diretto da Christopher Leone, e co-scritto insieme a Patrick Pianezza (un ex paramedico specializzato), Code 3 racconta la vita di due paramedici oberati di lavoro, sottopagati e quasi esauriti. Uno di loro è talmente stanco che le dimissioni sembrano l'unica strada possibile per la sua sopravvivenza mentale. Prima di andarsene, però, dovrà intraprendere un ultimo turno di 24 ore in cui addestrerà il suo sostituto. Quel giorno tutto quello che potrebbe accadere, dal banale all'estremo, accade.

"Code 3 è una commedia d'azione, firmata da Patrick e Christopher, che porterà il pubblico in un viaggio introspettivo. Il suo obiettivo è quello di dimostrare come le nostre interazioni con gli estranei possano avere un impatto profondo", ha dichiarato Jamey Heath, presidente di Wayfarer Studios. "Siamo estremamente entusiasti di questo film e il fatto che Rainn Wilson e Lil Rel siano a bordo è fantastico. I due infonderanno umorismo e leggerezza alla storia provocatoria e Wayfarer Studios è entusiasta di collaborare con Circle of Confusion e Silver Heart Productions per condividerla con il pubblico".