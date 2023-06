The Last of Us, ecco perché Pedro Pascal non ha ancora visto il finale

La prima stagione di The Last of Us di HBO è terminata mesi fa, ma l'attore non ha ancora visto l'episodio finale.

Nel corso di una chiacchierata con Steven Yeun per il format Actors on Actors di Variety, Pedro Pascal ha svelato la ragione per cui non ha ancora guardato il finale di stagione di The Last of Us.

"L'ho vista tutta fino a quel momento", ha detto Pascal. "Non avevo mai fatto nulla per un periodo di tempo simile, e quindi il mio attaccamento a quel tipo di esperienza è stato strano. Come uomo che sta per raggiungere i 50 anni, sento questo attaccamento emotivo, innocente e semi-rabbioso a un'esperienza che è finita... Certo, continuerà, ma non ci sarà mai più un altro incontro con Bella per la prima volta, il lavoro con Craig, con l'intera troupe, con la mia amica Coco, che mi ha fatto i capelli, e l'intera esperienza familiare. Penso che sia stato come innamorarsi, e poi arrivi al punto in cui pensi: 'Non mi innamorerò mai più così'. Perché fa troppo male".

The Last of Us è l'adattamento televisivo videoludico con il rating più alto di sempre

Detto questo, Pascal tornerà per la seconda stagione di The Last of Us. Al momento il suo ritorno sulla HBO è previsto per il 2025, sempre che lo sciopero degli sceneggiatori non ritardi ulteriormente la tabella di marcia per quanto riguarda stesura della sceneggiatura e successive riprese.