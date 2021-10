The Last of Us: nuovi video del cast dal set della serie

Dal set della serie The Last of Us arrivano nuovi video e delle foto che ritraggono Pedro Pascal e gli altri membri del cast.

Le riprese della serie The Last Of Us sono attualmente in corso e dal set arrivano nuovi video e alcune foto dei protagonisti dello show.

I contenuti pubblicati su Twitter ritraggono infatti Pedro Pascal, Bella Ramsey e Anna Torv impegnati in alcuni ciak e trascorrendo in modo divertente le pause dal lavoro.

Nei ciak di The Last of Us immortalati da alcune persone vicine al set si vedono quindi gli interpreti di Joel, Ellie e Tess insieme. Pedro Pascal e Bella Ramsey, inoltre, sono stati visti mentre improvvisavano qualche passo di danza.

Basato sull'acclamato videogioco The Last of Us, sviluppato da esclusivamente per le piattaforme PlayStation, lo show è ambientato vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per far fuggire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che sembra un breve impiego si trasformerà in viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti in cui i due personaggi dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere.

Joel, tormentato da traumi e fallimenti passati, dovrà attraversare un'America devastata dalla pandemia, proteggendo inoltre una ragazza che rappresenta l'ultima speranza dell'umanità.

Al lavoro sulla regia dei dieci episodi di The Last of Us ci saranno lo showrunner Craig Mazin, Kantemir Balagov, Peter Hoar, Jasmila Zbanic. Neil Druckmann è coinvolto, non solo come regista, ma anche come co-sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto.