The Last Of Us: Neil Druckmann coinvolto come regista della serie

The Last Of Us diventerà una serie televisiva e Neil Druckmann, autore e creative director del popolare regista, sarà regista di uno degli episodi della prima stagione.

Le riprese sono attualmente in corso a Calgary, in Canada, e il dettaglio è emerso grazie a una lista pubblicata dal Sindacato dei Registi canadesi.

Al lavoro sulla regia di The Last of Us ci saranno lo showrunner Craig Mazin, Kantemir Balagov, Peter Hoar, Jasmila Zbanic. Neil Druckmann è coinvolto, non solo come regista, ma anche come co-sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto.

In The Last of Us si racconta una storia ambientata venti anni dopo la fine della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per rapire Ellie, una quattordicenne, e portarla fuori da una zona in quarantena. Quello che inizia come un piccolo incarico diventa ben presto un viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti.

Nel cast della serie ci saranno Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna.