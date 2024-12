The Last of Us: Neil Druckmann svela il cambiamento nel personaggio di Ellie necessario per "salvare il gioco"

Neil Druckmann ha spiegato quale dettaglio del personaggio di Ellie è stato cambiato per rendere The Last Of Us un videogioco in grado di ottenere un grande successo.

Neil Druckmann ha svelato che è stato necessario compiere un importante cambiamento al personaggio di Ellie per riuscire a far ottenere a The Last Of Us il successo raggiunto.

La visione iniziale per la protagonista era infatti molto diversa rispetto alla versione conosciuta dai giocatori di tutto il mondo.

Il cambiamento compiuto su Ellie per salvare The Last Of Us

In attesa dell'arrivo sugli schermi della stagione 2 della serie tratta da The Last of Us, molti fan hanno fatto tornare virale un'intervista in cui Druckmann svelava un importante retroscena legato alla creazione del gioco.

Neil, intervistato da RollingStone, aveva infatti spiegato: "Per moltissimo tempo, la storia era che Ellie non avrebbe mai ucciso nessuno fino alla fine del gioco quando era obbligata a farlo per salvare Joel".

Ellie e Joel nel gioco

L'approccio al personaggio creava però un problema piuttosto serio. Il creatore ha raccontato: "Ci siamo resi conto che stiamo semplicemente dimenticandoci della nostra alleata. Pensi: 'Oh aspetta, cosa stiamo facendo? Ho questa cosa che mi sta seguendo in giro, ma non sta venendo coinvolta nelle azioni che sto compiendo".

I giocatori dovevano infatti rimanere coinvolti dalla storia di entrambi i protagonisti e diventava necessario quindi far avere a Ellie un ruolo attivo nei combattimenti e nei vari momenti difficili da affrontare.

La versione finale di The Last Of Us, come ribadito dal suo creatore, è diversa da quella ideata nelle prime fasi dello sviluppo del videogame e ha richiesto molto lavoro dal punto di vista tecnico e artistico.

La pandemia di The Last of Us: finzione o realtà?

I dettagli della stagione 2 di The Last Of Us

La serie live-action prootta per HBO e in arrivo in Italia su Sky e NOW tornerà con una seconda stagione e continuerà la storia di Joel ed Ellie, i protagonisti interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsay.

Gli eventi si svolgeranno cinque anni dopo quelli raccontati in precedenza e seguiranno ciò che accade quando il passato di Joel ed Ellie torna a causare dei problemi durante la loro lotta per la sopravvivenza nel mondo post-apocalittico in cui si trovano.

Nel cast ci saranno poi Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria. Le già annunciate new-entry nel cast sono invece Kaitlyn Dever che vestirà i panni di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino in quello di Jesse, Ariela Barer interpreterà Mel, Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord vestirà i panni di Owen, Danny Ramirez sarà Manny e Jeffrey Wright sarà invece Isaac. Catherine O'Hara è guest star della nuova stagione.

La serie è scritta e prodotta esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. The Last Of Us è una co-produzione con Sony Pictures Television ed è prodotta esecutivamente da Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. La produzione è curata da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.