The Last of Us: Merle Dandridge riprenderà la parte di Marlene nella serie HBO

L'attrice Merle Dandridge riprenderà il ruolo di Marlene in occasione della serie televisiva The Last of Us, prodotta per HBO.

The Last Of Us diventerà una serie tv per HBO e nel cast ci sarà anche Merle Dandridge che riprenderà il ruolo avuto nel videogioco del 2014: quello di Marlene.

La serie è stata sviluppata da Neil Druckmann e da Craig Mazin, il creatore della serie Chernobyl.

In The Last of Us si racconta una storia ambientata venti anni dopo la fine della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto indurito da quanto accaduto, viene assunto per rapire Ellie, una quattordicenne, e portarla fuori da una zona in quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa ben presto un viaggio brutale e straziante, mentre i due devono viaggiare attraverso gli Stati Uniti.

Merle Dandridge ritornerà nel mondo del videogioco interpretando il leader delle Luci, il movimento che lotta per ottenere la libertà andando contro un regime militare oppressivo. L'attrice aveva dato voce al personaggio nel videogioco originale e nel sequel messo in vendita nel 2020.

Nel cast della serie ci saranno inoltre Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna. Il pilot è diretto da Kantemir Balagov, mentre tra i registi ci saranno anche Jasmila Žbanić e Ali Abbas.