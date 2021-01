The Last Of Us: Kantemir Balagov alla regia della serie HBO

La serie The Last of Us ha trovato il suo nuovo regista: Kantemir Balagov si occuperà della serie HBO tratta dal popolare videogioco.

The Last Of Us, la serie HBO tratta dal popolare videogioco, avrà impegnato alla regia il russo Kantemir Balagov.

Il filmmaker sostituisce dietro la macchina da presa Johan Renck, reduce dal successo di Chernobyl, che ha dovuto rinunciare al progetto per un problema di tempistiche.

Kantemir Balagov, scelto per occuparsi di The Last of Us, ha recentemente diretto i film Closeness, che ha debuttato al festival di Cannes nel 2017, e Beanpole, che gli ha fatto conquistare il premio come Miglior Regista all'edizione 2019 di Un Certain Regard ed era stato proposto dalla Russia come possibile candidato all'Oscar nella categoria Miglior Film in lingua straniera.

La serie sarà scritta da Craig Mazin, già creatore di Chernobyl. Il progetto prevede anche il coinvolgimento, come produttore esecutivo, dell'autore e creative director del videogame, Neil Druckmann.

Perché The Last of Us è più di un videogioco, ma una storia che ci ha contagiato il cuore

Il popolare gioco sviluppato da Naughty Dog ha debuttato nel 2013 e racconta la storia ambientata in un mondo post-apocalittico seguendo Joel, un truffatore, ed Ellie, una teenager che potrebbe essere la cura per il virus mortale.

Joel viene incaricato di prelevare la quattordicenne dalla zona di quarantena e la sua missione divente ben presto un viaggio brutale ed emozionante attraverso gli Stati Uniti che porta i due protagonisti a fidarsi uno dell'altra per sopravvivere.