The Last of Us: Kaitlyn Dever ha avuto bisogno di sicurezza extra sul set a causa dell'odio dei fan

Kaitlyn Dever, l'interprete di Abby in The Last of Us 2, ha richiesto una maggiore sicurezza sul set della serie a causa del comportamento di alcuni fan.

Qualsiasi attore che abbia interpretato una versione in carne e ossa di un personaggio di un fumetto o di un videogioco ha dovuto affrontare qualche reazione da parte degli haters, ma l'esperienza di Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby in The Last of Us 2 è tutta un'altra cosa.

Secondo la sua co-star Isabela Merced, la Dever ha richiesto una maggiore sicurezza sul set della serie HBO per tenere lontani alcuni fan troppo "zelanti" del gioco. Merced ha suggerito che il problema di questi fan non riguarda la scelta di casting della Dever, che è stata scritturata nel gennaio 2024, ma piuttosto è dovuto al fatto che alcuni giocatori non amano Abby, il personaggio immaginario che lei interpreta.

The Last of Us 2 risolverà il principale problema del villain del videogame?

L'esperienza sul set della Dever

"Ci sono così tante persone strane in questo mondo... ci sono persone che odiano veramente Abby, che non è una persona reale", ha detto Merced durante il podcast Happy Sad Confused. "Kaitlyn ha dovuto essere protetta dalla sicurezza durante le riprese".

Abby in The Last of Us - Parte II

Abby nel videogioco The Last of Us Part II è una co-protagonista insieme a Ellie (Bella Ramsey nella serie). Nel videogame i giocatori si alternano tra i punti di vista di entrambi i personaggi. Abby è un soldato coinvolto nel conflitto tra la sua milizia post-apocalittica e una setta religiosa. Nel corso del gioco, Abby finisce per scontrarsi con la ricerca di vendetta e di sopravvivenza di Ellie.

Senza fare spoiler, Abby è responsabile di alcuni dei momenti più drammatici di Part II, quindi il suo personaggio è diventato un po' polarizzante. Ci sono alcuni gruppi online che la odiano semplicemente perché il personaggio (di nuovo, fittizio) non è attraente nel senso tradizionale del termine. Inoltre c'è una terza parte di pubblico che per qualche motivo ha diffuso la voce che il personaggio sia trans (non lo è).

The Last of Us: Bella Ramsey in una scena del finale di stagione

Ciò che ha confuso Merced, però, è che il creatore di The Last of Us Neil Druckmann è co creatore della serie insieme a Craig Mazin, quindi lascia perplessi il fatto che i fan del materiale di partenza di Druckmann abbiano ora un problema.

"Quello che mi confonde è che lo showrunner e il creatore del videogioco lavorano insieme per realizzare questo, quindi se vi piace quello che ha fatto e sta continuando il lavoro, perché siete arrabbiati?", ha detto Merced. "Sono troppo supponente per stare su Twitter. Vedo queste cose e mi viene voglia di fare la Cardi B con loro".