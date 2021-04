The Last Of Us: alla regia della serie anche Jasmila Žbanić e Ali Abbasi

Nel team che realizzerà The Last Of Us ci saranno Jasmila Žbanić, regista di Quo vadis, Aida, e Ali Abbasi, che ha realizzato nel 2018 Border.

The Last of Us, la serie tratta dal popolare videogioco, vedrà impegnati dietro la macchina da presa anche Jasmila Žbanić e Ali Abbasi.

La regista ha recentemente realizzato il film Quo vadis, Aida, mentre il collega ha ottenuto una positiva accoglienza internazionale con Border.

La storia raccontata in The Last of Us si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto indurito dagli eventi, viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da una zona in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo incarico diventa rapidamente un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall'altra per la sopravvivenza.

Jasmila Zbanic ha ottenuto una nomination ai premi Oscar con Quo Vadis, Aida?, mentre Ali Abbasi nel 2018 è stato premiato nella sezione del Festival di Cannes Un Certain Regard con Border: Creature di confine.

Il pilot di The Last of Us è stato diretto da Kantemir Balagov e Nil Druckmann sarà sceneggiatore e produttore insieme a Craig Mazin, reduce dal successo di Chernobyl.

Il popolare gioco sviluppato da Naughty Dog ha debuttato nel 2013 e racconta la storia ambientata in un mondo post-apocalittico seguendo Joel, un truffatore, ed Ellie, una teenager che potrebbe essere la cura per il virus mortale.