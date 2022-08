The Last Of Us: Henry e Sam appariranno nella serie interpretati da Lamar Johnson e Keivonn Woodard

Lamar Johnson e Keivonn Woodard sono gli attori scelti per interpretare in The Last Of Us il ruolo dei fratelli Henry e Sam.

La serie The Last of Us arriverà sugli schermi e nell'adattamento televisivo del videogioco ci saranno anche Henry e Sam, i due fratelli che hanno un ruolo importante nella storia.

Le nuove informazioni relative al cast dello show prodotto per HBO svelano così qualche anticipazione riguardante gli eventi che verranno mostrati nella prima stagione.

Nel cast di The Last of Us, infatti ci saranno anche Lamar Johnson e Keivonn Woodard nei ruoli dei fratelli Henry e Sam che, nel videogioco, sono due dei sopravvissuti che Joel ed Ellie incontrano nel corso del loro viaggio. Nella versione televisiva i due personaggi sono descritti come "due fratelli di Kansas City che si nascondono da un movimento rivoluzionario cercando vendetta".

Nel cast dell'adattamento targato HBO ci saranno anche Graham Greene e Elaine Miles che avranno delle parti di guest star interpretando Marlon e Florence, una coppia sposata che sopravvive da sola nella natura nel Wyoming post-apocalittico.

The Last Of Us Part 1 - A New Beginning, il trailer gameplay del remake del videogioco

Tra gli interpreti dell'adattamento del videogioco, oltre ai protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, ci saranno anche Gabriel Luna nei panni di Tommy, il fratello di Joel; Nico Parker che sarà Sarah, la figlia di Joel; Merle Dandridge che riprende il ruolo avuto anche nel videogioco, ovvero quello della leader Marlene che guida il gruppo Fireflies contro il regime militare del governo; Nick Offerman che sarà Bill; Storm Reid che interpreta Riley Abel; e Murray Bartlett nei panni di Frank.

Basato sull'acclamato videogioco The Last of Us, sviluppato da esclusivamente per le piattaforme PlayStation, lo show si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per far fuggire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che sembra un breve impiego si trasformerà in viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti in cui i due personaggi dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere.

Al lavoro sulla regia dei dieci episodi di The Last of Us ci saranno lo showrunner Craig Mazin, Kantemir Balagov, Peter Hoar, Jasmila Zbanic. Neil Druckmann è coinvolto, non solo come regista, ma anche come co-sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto.