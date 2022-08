The Last Of Us Part 1 - A New Beginning, il trailer gameplay del remake del videogioco

Il 2 settembre arriverà nei negozi The Last Of Us Part 1 - A New Beginning e online è apparso il trailer gameplay.

The Last Of Us Part 1: A New Beginning sarà disponibile dal 2 settembre e un nuovo trailer gameplay riporta i giocatori nel mondo post-apocalittico.

Nel video si può vedere qualche dettaglio della nuova versione del titolo cult che è stata realizzata da Naughty Dog con una qualità audio e video migliorata, oltre a nuove funzionalità.

Il remake di The Last of Us, di cui è stato realizzato un adattamento televisivo live-action con star Bella Ramsey e Pedro Pascal arriverà prossimamente su HBO, comprenderà anche l'espansione Left Behind, dedicata alla storia di Ellie.

Il progetto, secondo quanto dichiarato nei comunicati stampa ufficiali, ha migliorato gli effetti visivi, la rappresentazione dei personaggi e la fotografia delle scene. Alcuni cambiamenti sono stati compiuti anche sul gameplay e sull'accessibilità.

La descrizione ufficiale della Sony riporta inoltre che sono migliorati i controlli e gli effetti speciali che permetteranno di immergersi ancora di più nel mondo di Ellie e Joel, oltre ad aver migliorato l'esplorazione e i combattimenti.