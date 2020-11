The Last Of Us: HBO ordina ufficialmente la serie tratta dal videogioco

HBO ha ufficialmente ordinato la produzione della serie The Last Of Us, l'atteso adattamento per il piccolo schermo del videogioco.

The Last Of Us, la serie tratta dall'omonimo videogioco, ha ottenuto ufficialmente il via libera alla produzione da parte di HBO.

I portavoce della tv via cavo, tuttavia, per ora non hanno svelato quanti episodi comporranno la prima stagione dell'adattamento della storia che ha conquistato i fan dei videogame.

La serie tratta da The Last of Us sarà scritta da Craig Mazin, già creatore di Chernobyl. Il progetto prevede anche il coinvolgimento, come produttore esecutivo, dell'autore e creative director del videogame, Neil Druckmann.

Perché The Last of Us è più di un videogioco, ma una storia che ci ha contagiato il cuore

Il popolare gioco sviluppato da Naughty Dog ha debuttato nel 2013 e racconta la storia ambientata in un mondo post-apocalittico seguendo Joel, un truffatore, ed Ellie, una teenager che potrebbe essere la cura per il virus mortale.

Joel viene incaricato di prelevare la quattordicenne dalla zona di quarantena e la sua missione divente ben presto un viaggio brutale ed emozionante attraverso gli Stati Uniti che porta i due protagonisti a fidarsi uno dell'altra per sopravvivere.