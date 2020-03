The Last of Us: Gustavo Santaolalla compositore delle musiche

Neil Druckmann ha annunciato che il compositore Gustavo Santaolalla si occuperà delle musiche della serie The Last Of Us.

La serie The Last of Us potrà contare sulle musiche di Gustavo Santaolalla, già nel team che ha contribuito a portare al successo il franchise di videogiochi.

Ad annunciare la partecipazione al progetto, prodotto per HBO è stato Neil Druckmann, il direttore creativo dei videogame che ha scritto: "Beh questo è eccitante! Oltre a prestare il suo incredibile talento musicale per The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla si unirà a noi per portare The Last of Us sulla HBO!".

L'artista argentino ha vinto in carriera due premi Oscar grazie al lavoro compiuto in occasione dei film I Segreti di Brokeback Mountain e Babel.

Ecco il messaggio di Druckmann:

Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO! — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 11, 2020

The Last of Us ha debuttato nel 2013 e racconta la storia ambientata in un mondo post-apocalittico seguendo Joel, un truffatore, ed Ellie, una teenager che potrebbe essere la cura per il virus mortale.

Joel viene incaricato di prelevare la quattordicenne dalla zona di quarantena e la sua missione divente ben presto un viaggio brutale ed emozionante attraverso gli Stati Uniti che porta i due protagonisti a fidarsi uno dell'altra per sopravvivere.