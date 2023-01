The Last Of Us, Bella Ramsey sull'identità di genere: "Immagino di essere sempre stata gender fluid"

Bella Ramsey, protagonista di The Last of Us, parla dell'identità di genere in una delle ultime interviste rilasciate in vista dell'uscita della nuova serie targata HBO.

Bella Ramsey, protagonista della nuova serie targata HBO, The Last of Us e volto di Lyanna Mormont in Game of Thrones, ha parlato dell'identità di genere in una delle ultime interviste rilasciate e riportate da Deadline.

"Immagino che il mio genere sia sempre stato molto fluido", ha dichiarato la giovane attrice in una recente intervista al New York Times. "Qualcuno potrebbe chiamarmi 'lei' o 'lei' (she o her), e non ci farei caso. Ma so che se qualcuno mi chiamasse 'lui', ne sarei eccitata".

Come riporta ancora il sito statunitense, durante la compilazione dei moduli, Bella Ramsey seleziona l'opzione "non binario" invece di "lui" o "lei". "Non binario" significa non identificarsi esclusivamente come maschio o femmina, o non identificarsi con alcun genere, secondo il National Center for Transgender Equality.

"Sono solamente una persona" ha proseguito l'attrice di The Last of Us. "Essere parte di un genere ben delineato non è qualcosa che mi piace particolarmente. In termini di pronomi, non potrebbe importarmene di meno."

The Last of Us, serie basata sull'omonimo videogioco, con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, è disponibile da oggi su Sky Atlantic e in streaming su NOW.