The Last Of Us 2: svelato il periodo previsto per l'uscita

I fan di The Last Of Us dovranno attendere ancora qualche mese prima di vedere la stagione 2 della serie, ecco l'aggiornamento sul periodo previsto per il ritorno.

The Last Of Us tornerà prossimamente con gli episodi della stagione 2 e JB Perrette, responsabile dei progetti destinati allo streaming di Warner Bros Discovery, ha svelato quando è prevista l'uscita del prossimo capitolo della storia.

Durante una conferenza organizzata da Wells Fargo c'è stata infatti l'occasione di condividere qualche aggiornamento sui progetti in arrivo sugli schermi.

Quando è previsto il ritorno di The Last Of Us

Perrette ha sostenuto che la seconda stagione di The Last of Us arriverà sugli schermi nella primavera 2025, a distanza di oltre due anni dal debutto della prima.

Tra gli aggiornamenti dati nelle ultime ore ci sono inoltre quelli relativi alla terza stagione di Euphoria che non debutterà prima del 2026 e di A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo spinoff del cult Il Trono di Spade, che approderà sugli schermi verso la fine del 2025.

La pandemia di The Last of Us: finzione o realtà?

Cosa racconteranno i nuovi episodi

The Last of Us, adattamento del popolare videogioco, continuerà la storia di Joel ed Ellie, i protagonisti interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsay.

Gli eventi si svolgeranno cinque anni dopo quelli raccontati in precedenza e seguiranno ciò che accade quando il passato di Joel ed Ellie torna a causare dei problemi durante la loro lotta per la sopravvivenza nel mondo post-apocalittico in cui si trovano.

Nel cast ci saranno anche Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria. Le già annunciate new-entry nel cast sono invece Kaitlyn Dever che vestirà i panni di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino in quello di Jesse, Ariela Barer interpreterà Mel, Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord vestirà i panni di Owen, Danny Ramirez sarà Manny e Jeffrey Wright sarà invece Isaac. Catherine O'Hara è guest star della nuova stagione.

La serie è scritta e prodotta esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. The Last Of Us è una co-produzione con Sony Pictures Television ed è prodotta esecutivamente da Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. La produzione è curata da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.