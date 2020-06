The Last of Us 2: il nuovo trailer dell'atteso videogioco

The Last of Us 2 arriverà il 19 giugno e PlayStation ha condiviso online un nuovo trailer che anticipa il debutto del videogioco.

The Last of Us 2 ha un nuovo trailer in attesa dell'arrivo in tutto il mondo previsto per il 19 giugno.

Nel filmato c'è spazio per delle spettacolari sequenze in cui la protagonista Ellie è impegnata a combattere o si sposta tra i vari spazi, mostrando inoltre qualche nuova funzionalità introdotta rispetto al primo capitolo della storia.

Al centro della trama del sequel di The Last of Us, che prossimamente diventerà una serie targata HBO, ci sarà ancora una volta Ellie che, con Joel, si è stabilita a Jackson, in Wyoming. La storia è ambientata cinque anni dopo il primo videogioco e seguirà quello che accade ai due personaggi dopo che un evento violento interrompe la vita pacifica della comunità di sopravvissuti che sono alla ricerca di pace e stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e degli altri esseri umani.

The Last of Us: Part 2, anteprima del videogioco per Ps4

Ellie intraprenderà un percorso personale all'insegna della giustizia e del tentativo di concludere un capitolo della sua storia. La ragazza darà la caccia a ognuna delle persone colpevoli, ritrovandosi alle prese con le ripercussioni fisiche ed emotive delle sue azioni.