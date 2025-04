The Last of Us 2, Isabela Merced: "Gli spettatori devono concentrarsi sulla propria frustrazione e sofferenza"

L'interprete di Dina in The Last of Us 2, Isabela Merced, ha parlato dell'importanza di non dare giudizi morali affrettati durante la visione degli episodi.

Isabela Merced, interprete di Dina nella serie, ha parlato degli eventi al centro della stagione 2 di The Last Of Us, ricordando agli spettatori che non è importante dare immediatamente dei giudizi morali sui personaggi e sulle loro azioni.

Non proseguite con la lettura della notizia se non siete in pari con la visione degli episodi e non volete spoiler .

L'opinione dell'interprete di Dina

Al termine di una proiezione del terzo episodio della stagione 2 di The Last of Us, Isabela Merced ha spiegato: "Penso che, guardando questo, ci si debba concentrare sui sentimenti che si provano in ogni momento".

L'interprete di Dina ha proseguito: "Non credo che gli sceneggiatori e gli ideatori del gioco volessero che fossimo più saggi. Non credo volessero che pensassimo: 'Oh, tutti sono cattivi perché ognuno segue i propri interessi'. Credo che volessero realmente che tutti si concentrassero sulla propria frustrazione e sul proprio dolore".

The Last of Us. Bella Ramsey e Isabela Merced in una scena della seconda stagione.

Merced ha concluso ricordando che i protagonisti stanno ancora elaborando la situazione dopo la morte di Joel (Pedro Pascal), ucciso da Abby (Kaitlyn Dever), e la decisione di Ellie (Bella Ramsey) che ha giurato di vendicarsi. Isabela ha ribadito: "Non penso si debba essere più grandi rispetto al messaggio".

Ariela Barer, aggiungendo un suo commento agli eventi della seconda stagione in cui ha la parte di un membro del gruppo di Abby, ha ricordato che 'la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni'.

Gli eventi del terzo episodio

Gabriel Luna ha quindi parlato della scena in cui la comunità vota la richiesta di Ellie di andare alla ricerca di Abby e vendicarsi sostenendo che Tommy e Maria probabilmente hanno votato sì, mentre Jesse (Young Mazino) è stato contrario perché sta preparandosi a diventare un leader della città.

Merced ha parlato successivamente della scena in cui Dina rivela le informazioni che ha tenuto nascoste a Ellie per alcuni mesi sottolineando che il suo personaggio conosce la protagonista e si rende conto dei cambiamenti nella sua espressione o linguaggio corporeo che potrebbero anticipare un potenziale scoppio di rabbia. L'attrice ha spiegato: "Per quel motivo sono così composta nella scena. Dovevo in un certo senso prendere ispirazione al momento in cui un genitore deve condividere qualche cattiva notizia con una ragazzina, ed era quello a cui stavo pensando".