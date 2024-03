The Last Of Us 2: Danny Ramirez e Tati Gabrielle nel cast dei nuovi episodi

La produzione della stagione 2 di The Last Of Us ha annunciato nuovi arrivi nel cast dei prossimi episodi, tra cui quelli di Danny Ramirez e Tati Gabrielle.

Il cast della stagione 2 della serie The Last Of Us si è allargato con l'arrivo di quattro nuovi attori: Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Ariela Barer (How To Blow Up a Pipeline), Tati Gabrielle (You) e Spencer Lord (Riverdale).

La serie, basata sul videogioco di Naughty Dog, è ambientata 20 anni dopo dei tragici eventi che hanno cambiato per sempre il mondo. Joel, interpretato da Pedro Pascal, viene coinvolto per portare Ellie, la parte affidata a Bella Ramsey, fuori da una zona in quarantena e consegnarla a degli esperti che potrebbero trovare in lei la soluzione per combattere un terribile virus.

Le new entry tra gli interpreti

Danny Ramirez, recentemente anche nel cast di The Falcon and the Winter Soldier, nella serie The Last of Us avrà il ruolo di Manny, un militare leale il cui aspetto solare nasconde il dolore di vecchie ferite e la paura di deludere i suoi amici quando avranno maggiormente bisogno di lui.

Ariela Barer (Runaways) sarà Mel, una giovane dottoressa il cui impegno per salvare le vite viene messo dalla realtà della guerra e del tribalismo.

Tati Gabrielle (Le terrificanti avventure di Sabrina) interpreterà Nora, un medico militare che fatica ad affrontare i peccati legati al suo passato.

Spencer Lord (Heartland) avrà infine il ruolo di Owen, un'anima gentile intrappolata nel corpo di un guerriero, condannato a combattere un nemico che si rifiuta di odiare.

La seconda stagione della serie

La serie è scritta e prodotta da Craig Mazin e Neil Druckmann. Le riprese dei nuovi episodi sono in corso. Tra le new entry nelle prossime puntate ci saranno Catherine O'Hara, con una parte ancora avvolta dal mistero, Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced che sarà Dina, e Young Mazino nei panni di Jesse.

The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog. In Italia è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.