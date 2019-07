The Last Duel: Matt Damon e Ben Affleck star del film di Ridley Scott?

Il film The Last Duel, il nuovo progetto diretto da Ridley Scott, dovrebbe avere come protagonisti Matt Damon e Ben Affleck.

The Last Duel sarà il nuovo film di Ridley Scott e i protagonisti dovrebbero essere Matt Damon e Ben Affleck.

Il progetto è tratto da un romanzo scritto da Eric Jager e le riprese potrebbero iniziare già nei prossimi mesi.

Il progetto tratto dal libro The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France potrà contare su una sceneggiatura firmata da Matt Damon, Ben Affleck e Nicole Holofcener. I due attori avevano già lavorato insieme alla stesura dello script di Good Will Hunting, lavoro che ha permesso loro di conquistare un Oscar.

Al centro della trama, ambientata nel quattordicesimo secolo, ci sono due migliori amici, il re normanno Jean de Carrouges e lo scudiero Jacque Le Gris. Il sovrano torna dalla guerra e accusa l'amico di aver violentato sua moglie Marguerite de Carrouges. Nessuno crede alla donna e il soldato si appella al re di Francia per andare contro una decisione compiuta dal Conte Pierre d'Anencon che aveva dato ragione a Le Gris. I due uomini dovranno quindi sfidarsi a duello fino alla morte per decidere chi, secondo Dio, ha ragione. Se Jean de Carrouges perderà, sua moglie verrà bruciata al rogo per aver compiuto un'accusa falsa.

Scott e Damon hanno già collaborato in occasione di The Martian e il progetto dovrebbe essere in mano a Disney, essendo stato acquistato in precedenza da Fox. Se lo studio dovesse rinunciare alla produzione il film potrebbe essere al centro di un'aspra lotta per ottenerne i diritti.

