The Last Days of American Crime: Netflix annuncia la data d'uscita del film

Il prossimo attesissimo film in arrivo su Netflix è The Last Days of American Crime ed è stata annunciata la sua data d'uscita ufficiale.

A sorpresa è stata annunciata la data d'uscita di The Last Days of American Crime, il prossimo grande film distribuito da Netflix, che arriverà sulla piattaforma streaming il 5 giugno 2020. L'annuncio è stato dato da Collider, con un netto anticipo rispetto ai normali metodi di Netflix, probabilmente per dare una piccola gioia agli spettatori chiusi in casa in attesa di nuovi contenuti.

The Last Days of American Crime è l'adattamento dell'omonima graphic novel del 2009 creata da Rick Remender e Greg Tocchini. Il film è prodotto da Jesse Berger di Radical Studios (ramo gemello di Radical Publishing che pubblicò il fumetto), insieme a Barry Levine e Jason Michael Berman di Mandalay Pictures. La regia è affidata a Olivier Megaton, su sceneggiatura di Karl Gajdusek.

Il film sarà ambientato in un futuro poco distante, dove il governo americano ricorrerà all'arma definitiva contro il crimine e il terrorismo: un segnale radio che renderà chiunque incapace di commettere un reato infrangendo consapevolmente la legge. Graham Bricke (Edgar Ramirez, il Versace di Ryan Murphy) è un criminale incallito, che pianificherà l'ultimo colpo della storia americana, insieme a Kevin Cash (Michael Pitt) e Shelby Dupree (Anna Brewster).

L'arrivo di The Last Days of American Crime su Netflix è quindi stato fissato per il 5 giugno 2020 e promette decisamente bene per gli amanti della distopia e dell'heist movie. La Radical Studios ha alle spalle un curriculum interessante, che contiene tra l'altro la produzione di Oblivion con Tom Cruise e Hercules con Dwayne Johnson.