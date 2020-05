Carmen Electra in tendenza su Pornhub dopo l'apparizione nella serie Netflix The Last Dance

Carmen Electra è tra i trend nelle ricerche su Pornhub, dopo la sua apparizione in The Last Dance, docuserie suo Chicago Bulls prodotta da Netflix.

Carmen Electra diventata di tendenza sul sito Pornhub dopo la sua apparizione in The Last Dance, docuserie prodotta da Netflix insieme a ESPN che riguarda il mondo del basket e si concentra sulla stagione 1997-98 dei Chicago Bulls.

Wallpaper - curve esplosive Carmen Electra

In The Last Dance, la 48enne Carmen Electra ricorda la relazione intrattenuta all'epoca con Dennis Rodman, uno dei giocatori più famosi dei Chicago Bulls insieme al mito Michael Jordan. A quell'epoca, l'attrice era famosa per il suo ruolo nella serie Baywatch, dove aveva sostituito Pamela Anderson. La testimonianza di Carmen Electra ha talmente interessato gli spettatori, che il sito Pornhub è stato intasato di ricerche sull'attrice portandola tra i nomi più ricercati sul sito.

Le ricerche di Carmen Electra su Pornhub a metà aprile, oscillavano tra 2.000 e 14.000. Dopo l'apparizione su Netflix, le ricerche sono passate da 14.000 a 586.000. Pornhub afferma che "l'attrice è salita a oltre 1,7 milioni, rispetto alla sua media giornaliera di appena 1.500 ricerche".

Dopo tanti anni, il sex appeal di Carmen Electra non è passato inosservato al pubblico, perfino dopo una breve apparizione in un documentario sul basket che nessuno pensava potesse avere questo grande successo.

Da The Last Dance a Ultras: ecco i consigli di Netflix per i malati di sport