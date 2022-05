Carmen Electra si iscrive ad OnlyFans: "Lo faccio per essere il capo di me stessa"

Carmen Electra ha condiviso una foto sexy su Instagram ed ha reso noto di essersi iscritta ad OnlyFans, il servizio di abbonamento online che consente agli utenti di connettersi e ricevere pagamenti direttamente dai loro fan.

OnlyFans è una realtà che negli ultimi anni si è fatta sempre più largo tra le celebrità internazionali. L'ultima ad iscriversi alla piattaforma è stata la modella e sex symbol degli anni '90 Carmen Electra. L'ex star di Baywatch ha preso questa decisione dopo essere stata coinvolta in varie cause legali con strip club che hanno usato la sua immagine senza permesso nel corso degli anni, dicendo a People che "è stato un gioco da ragazzi" unirsi alla piattaforma.

"Pensavo solo a cose tipo 'Sì, ho bisogno di farlo'", ha detto Electra al magazine, aggiungendo: "Io, per una volta, ho l'opportunità di essere il capo di me stessa e di avere la mia visione creativa da condividere con i miei fan senza che qualcuno mi stia addosso dicendomi 'Non fare questo, non fare quello. Copri questo'". Il profilo OnlyFans di Electra è stato lanciato questa settimana e, stando a quanto detto da lei, conterrà tutorial di bellezza, contenuti sulle sue vacanze, costumi da bagno e foto di lingerie, con un post inaugurale riguardante un viaggio a Palm Springs, dove ha festeggiato il suo 50° compleanno con gli amici.

Electra ha anticipato il lancio del profilo con un post su Instagram all'inizio di questa settimana. "Mercoledì! Ho un grande annuncio solo per i miei fan", ha scritto Electra per accompagnare una foto sensuale. A differenza di Instagram, dove vanta 1,3 milioni di follower, Electra prevede di pubblicare contenuti su OnlyFans che includono "foto e video sexy e di classe", che le consentono di essere "un po' più intima" con i fan. E, dunque, se su Instagram deve attualmente deve censurare le sue foto con emoji posizionati strategicamente, su OnlyFans Electra sarà in grado di "mostrare un po' di più", come dice lei. "È davvero bello difendere se stessi. Penso che quello che sta succedendo ora è che le persone stanno finalmente difendendo se stesse e chi sono. Non è sempre facile da fare, ma rispetto le persone che possono difendere quello che sono ed essere onesti al riguardo", ha quindi concluso Electra.