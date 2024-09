Carmen Electra confessa: "Ero una senzatetto prima di diventare famosa"

Sabato 14 settembre Carmen Electra , Juliette Lewis , Brittany Daniel e Cynthia Daniel Hauser si sono incontrate al 90's Con Florida per una conversazione moderata da Dory Jackson, redattrice di PEOPLE TV, durante la quale hanno parlato delle loro esperienze negli anni '90.

Sebbene Electra sia stata a lungo considerata una bomba sexy in quegli anni, l'ex star di Baywatch, 52 anni, ha ammesso di essere stata molto timida all'inizio della sua carriera, riflettendo su come ha iniziato:

"Ero senza casa a Los Angeles, non provengo da una famiglia ricca o cose del genere. Sapevo dove dovevo essere a New York o a Los Angeles. Quindi ho dovuto lottare molto e non sapevo davvero cosa avrei fatto. Ma ho semplicemente iniziato a provare cose e a uscire dal mio guscio, davvero. Quindi questo è stato l'inizio".

La vita da senzatetto di Carmen Electra, prima del successo

Sebbene fosse una ballerina qualificata, la modella sapeva che avrebbe avuto difficoltà ad avere una carriera di successo in quel campo. Infatti, l'inizio è stato difficile, soprattutto perché non aveva una casa, vivendo da senzatetto prima del grande successo. L'attrice ha detto di essersi sentita persa e scoraggiata su come avrebbe dato il via alla sua carriera a Hollywood:

"Non volevo mai andare alle audizioni, me ne andavo dicendo che tutte le concorrenti erano così belle, che non ero capace e che non riuscivo a memorizzare niente", ha ammesso.

"Avevo voglia di provare cose e di incontrare delle brave persone lungo il cammino che mi hanno aiutato", ha spiegato Electra. Ha ricordato di aver coltivato quelle connessioni tenendo una gamba nei miei pantaloncini di jeans e camminando verso un telefono pubblico con un cercapersone in mano.

"Non so se la gente lo sa davvero, ma è così", ha sorriso prima di fare un gesto verso la folla. "Voi ragazzi fate in modo che accada".

Electra (nata Tara Leigh Patrick) attribuisce la sua ascesa alla celebrità a Prince , che dice di averla scoperta". Lui le ha cambiato il nome nel suo famoso soprannome e ha prodotto il suo album in studio:

"Mi ha semplicemente sistemata e mi ha supportato molto. Con il suo supporto sono diventata un po' più sicura di me e ho semplicemente provato cose e ho cercato di tenerlo a mente con tutte le mie insicurezze che ho ancora".

Electra, 52 anni, ha fatto scalpore negli anni '80, '90 e nei primi anni '00 per i suoi ruoli in film come la serie Scary Movie e Starsky & Hutch. Ma il suo ruolo di svolta è stato quello di Lani McKenzie in Baywatch.