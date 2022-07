Carmen Electra: "OnlyFans è un rifugio sicuro per i creatori, sono il capo di me stessa"

Carmen Electra si è recentemente aperta a proposito di OnlyFans, rivelando che è un rifugio sicuro per i creatori e che ti mette in diretto contatto con i tuoi fan.

Carmen Electra si è fatta un nome negli anni '90 interpretando il ruolo dell'iconica bagnina Lani McKenzie in Baywatch e da allora è apparsa sulle copertine di centinaia di riviste e ha recitato in molti film e serie tv: Onlyfans, d'altro canto, è la più recente novità per quanto concerne la sua carriera e l'attrice sembra estremamente soddisfatta della sua esperienza sulla piattaforma.

Carmen, durante una recente intervista di Fox News Digital, ha rivelato che il lavoro che svolge sul sito è uno più eccitanti che ha avuto nella sua vita. Ricordiamo che Onlyfans è una piattaforma online che richiede un abbonamento: gli utenti pagano per vendere contenuti originali, solitamente erotici o pornografici.

L'ex cover girl di Playboy, che ha recentemente compiuto 50 anni ad aprile, si è iscritta al sito il mese scorso: "Quando ero giovane tutti mi dicevano che dovevo fare l'attrice e anche con OnlyFans è stato così, ne ho sentito parlare più volte al punto che ho deciso di saperne di più".

"Quello che ho capito è che OnlyFans è un rifugio sicuro per i creatori, sono diventata il mio direttore creativo, il mio stilista, il mio manager. Sono il capo di me stessa. La cosa migliore è che sono in diretto contatto con i fan e loro possono fare richieste... lo adoro. Può essere davvero divertente, è esattamente quello che volevo fare", ha concluso Carmen Electra.