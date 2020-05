Da The Last Dance a Ultras: ecco i consigli di Netflix per i malati di sport

Da The Last Dance a Ultras, su Netflix ci sono davvero tanti titoli per gli appassionati di sport, ecco i consigli del gigante streaming e una vera e propria carrellata tra le opportunità di visione!

In questi giorni un po' strani, passati tra le mura domestiche, la nostalgia del proprio sport preferito rischia di farsi sentire. Per fortuna tra poco potremo riprendere molte buone abitudini, ma per il momento, se la mancanza del vostro sport del cuore si fa sentire, ecco che Netflix vi propone film e serie tv tematiche, da vedere comodamente sul divano di casa. Dal basket al football, dalla formula 1 all'atletica, sono tanti i contenuti a tema sportivo che possono almeno in parte sconfiggere la nostalgia di non guardare dal vivo i nostri match preferiti. Non ci resta che scegliere da quale partire!

Basket

The Last Dance: Scottie Pippen e Michael Jordan in un'immagine dalla docuserie Netflix

Per gli appassionati di pallacanestro, Netflix consiglia The Last Dance, la docuserie che racconta come mai prima la carriera di Michael Jordan, la leggenda dei Chicago Bulls. La serie si concentra negli anni 90 con filmati inediti della stagione 97-98. Perfetto per chi vuole scoprire curiosità e segreti di un fenomeno non solo sportivo. Secondo titolo è Coach Carter: tratto dalla storia vera dell'allenatore di basket Ken Carter, che pretende dai giocatori risultati scolastici buoni, pena l'esclusione della squadra, creando polemiche. Considerata una delle pellicole che rimangono impresse in mente sia dagli allenatori che dai giocatori per i valori espressi fuori e dentro il campo da gioco, Coach Carter è uno dei film che non può mancare nella cinetica di un esperto di basket. Altri due titoli da non perdere sono The Carter Effect e Thunderstruck.

Football

Per gli appassionati di football, Netflix consiglia My All American, dramma tratto dalla storia vera della leggenda del football Freddie Steinmark, safety dei Texas Longhorns, che dedicò tutto se stesso allo sport nonostante gli ostacoli che la vita gli pose davanti. Passione, amicizia, dolore e resilienza, il film racconta il rapporto speciale che si creò tra Freddie e il suo allenatore Royal. Altri titoli a tema sono Il tempo di vincere e Last Chance U.

Calcio

Per il calcio ce n'è davvero per tutti i gusti: Netflix consiglia Sunderland 'Til I Die, la docuserie che segue la squadra inglese del Sunderland durante la stagione calcistica 2017-18 e il tentativo di recupero dopo la retrocessione dalla Premier League. Altro titolo interessante è Apache, la vita di Carlos Tevez, un racconto di formazione che racconta la storia di Carlos Tevez, divenuto una celebrità del mondo del calcio dopo un'infanzia travagliata vissuta in uno dei quartieri più pericolosi di Buenos Aires, il Fuerte Apache, da cui il suo soprannome. Anche 21 Thunder rientra tra le selezioni di Netflix: la serie canadese parla di calcio e racchiude passione sportiva, intrighi e un po' di sano crime. Giocatori e staff dei Montreal Thunder U21 inseguono i propri sogni di celebrità nello sport. La serie segue i loro viaggi, le loro sfide sul campo e le loro vite personali, tra ostacoli nelle loro relazioni personali e partite sempre imminenti.

Ultras: un momento durante il film

Ultras è uno dei titoli Netflix più chiacchierati degli ultimi mesi. Ultras è una storia di amicizia, di fede e di amore scanditi dalle ultime settimane di un campionato di calcio. Sandro e Angelo hanno fatto del loro credo calcistico, la loro vita e degli Apache, la loro famiglia, insieme condividono questa passione e percorrono la strada dei loro destini. Gli altri titoli a tema pallone sono il documentario Griezmann è nata una leggenda e First Team: Juventus. In quest'ultimo titolo i tifosi di tutto il mondo avranno infatti accesso al "dietro le quinte" del club e si sentiranno più vicini che mai non solo alla squadra vincitrice di sei titoli di campionato consecutivi, ripercorrendo la storia con leggende come Alessandro Del Piero, Giorgio Chiellini, Gonzalo Higuaín, Claudio Marchisio, il capitano Gianluigi Buffon e l'allenatore Massimiliano Allegri.

Corpo libero

GLOW: una scena della prima stagione

Per gli appassionati di corpo libero, Netflix fa subito tornare alla memoria la gloriosa serie tv GLOW: sullo schermo la vita di un gruppo di donne che desiderano reinventarsi nel mondo dello sport, facendosi strada nel wrestling contro ogni aspettativa. Una serie che segue in toto i canoni dei racconti sportivi, ma in chiave femminile, celebrando la capacità delle donne di fare gruppo e ottenere i successo, nonostante le scarse aspettative che la società nutre nei loro confronti. Tra gli altri titoli troviamo Ultimate Beastmaster, Il primo match, Malibu Rescue: La serie e Redeemed Dominant.

Velocità

Infine, per gli amanti dei motori, non può mancare Formula 1: Drive to Survive, serie in cui piloti, investitori, addetti nel mondo della Formula 1 vivono costantemente la propria esistenza sulla corsia di sorpasso, sia dentro che fuori le piste, tra passioni ed affari da miliardi di dollari. Fangio è un attento calcolatore, ingegnere, risparmioso della meccanica, l'epico Juan Manuel Fangio è considerato da molti il più grande pilota di sempre e la sua storia è d'ispirazione di moltissime carriere. Tra gli altri titoli Rush, Fastest Car e Hyperdrive.