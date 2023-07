The Kingdom stasera su Canale 20 Mediaset: trama, curiosità e cast del film con Jamie Foxx

Stasera 7 luglio 2023 su Canale 20 Mediaset va in onda The Kingdom: cast, curiosità e trama del film del 2007 con Jamie Foxx

Stasera 7 luglio, a partire dalle ore 21:05, su Canale 20 Mediaset va in onda The Kingdom con Jamie Foxx. La regia del film è di Peter Berg. Matthew Michael Carnahan ha firmato la sceneggiatura. Le musiche sono di Danny Elfman. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

The Kingdom: Trama

Un gruppo FBI dell'anti-crimine guidato da Ronald Fleury e composto dall'ispettore Janet Mayes, l'analista Adam Leavitt e l'artificiere Grant Sykes viene inviato in Arabia Saudita, con l'obiettivo di indagare sulle ragioni di un attentato che ha causato la morte di molti civili americani. Trovare i colpevoli della strage si rivelerà molto più arduo del previsto: i quattro agenti hanno soltanto cinque giorni a disposizione per le indagini e le autorità locali li osservano con diffidenza e non cooperano per risolvere il caso.

The Kingdom: Curiosità

The Kingdom è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 30 Novembre 2007 distribuito da Universal Pictures. Le riprese del film si sono svolte negli Emirati Arabi Uniti, in Messico e negli USA.

Il film ha suscitato alcune controversie in Arabia Saudita a causa della rappresentazione dei personaggi sauditi e delle tematiche politiche affrontate nel film.

Il titolo originale The Kingdom è stato cambiato in The Kingdom of Blood in alcuni paesi per evitare controversie.

Jennifer Garner è svenuta due volte sul set di Phoenix a causa delle temperature estremamente elevate.

The Kingdom: Traler e recensione

La nostra recensione di The Kingdom

The Kingdom: Interpreti e personaggi