The Kill Team, clip esclusiva del film con Alexander Skarsgård

The Kill Team: in esclusiva una clip del film con Alexander Skarsgård, basato su fatti realmente accaduti durante la guerra in Afghanistan.

The Kill Team, il film di Dan Krauss del quale potete vedere una video clip in esclusiva, sarà distribuito da domani nelle sale da Eagle Pictures ed ha tra i suoi protagonisti Alexander Skarsgård.

Il plot di The Kill Team racconta la storia di Andrew Briggman, un giovane militare di stanza a Kabul. Il plotone a cui è assegnato ha il compito di presidiare la zona e individuare possibili cellule terroristiche. Al suo arrivo, viene accolto dal Sergente Deeks che ha plasmato il suo plotone in un branco di assassini il cui unico scopo è uccidere e abusare le popolazioni locali solo per divertimento. Indeciso se denunciare la cosa rischiando la vita oppure lasciarsi attrarre da questa personalità tanto mefistofelica quanto affascinante. La guerra lo metterà implacabilmente di fronte a un grande dilemma morale: lasciarsi attrarre dalla violenza o denunciare il sistema?

Nat Wolff veste i panni del giovane militare Andrew Briggman, Alexander Skarsgård è il sergente Deeks, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian 'Sene' Marc, Osy Ikhile, Rob Morrow e Anna Francolini completano il cast. Dan Krauss dirige il film e ne firma la sceneggiatura.

The Kill Team si ispira all'omonimo documentario del 2013 che racconta la storia di un gruppo di soldati americani che durante la guerra in Afghanistan fu il responsabile di numerose esecuzioni sommarie ai danni dei civili del posto tra il 2009 e il 2010. Oggi vi presentiamo in esclusiva una video clip nella quale vediamo da vicino i metodi del Sergente Deeks, che offre il posto di caposquadra ad Andrew Briggman a patto che metti a tappeto il più' qualificato Marquezm (Brian Marc).