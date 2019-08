The Kill Team: il trailer del film con Nat Wolff e Alexander Skarsgard

Nat Wolff e Alexander Skarsgard sono i protagonisti del film The Kill Team, ispirato a una storia vera, di cui è stato diffuso il trailer.

The Kill Team arriverà nei cinema americani il 25 ottobre e il trailer ufficiale introduce la storia, ispirata a fatti realmente accaduti, al centro del film che segue quello che accade a un militare alle prese con violenza e segreti.

Il video mostra infatti il giovane protagonista arrivare al fronte e dover affrontare pericoli e missioni, ritrovandosi a mettere in dubbio le azioni del suo superiore. La situazione, come anticipa il trailer, diventa quindi piuttosto pericolosa mentre il ragazzo cerca di fare la cosa giusta, nonostante possa rischiare la sua stessa vita.

Nat Wolff e Alexander Skarsgård sono i protagonisti dell'adattamento del documentario The Kill Team, diretto da Dan Krauss con i ruoli del soldato Andrew Briggman e del sergente Deeks. Nel cast anche Adam Long, Rob Morrow, Osy Ikhile e Anna Francolini. Il progetto racconta la storia del soldato, nella realtà chiamato Adam Winfield, che provò a rivelare i piani omicidi di alcuni membri del suo plotone che volevano mettere in atto in un'area desolata del Sud Afghanistan.

Krauss si è occupato della regia e della sceneggiatura del lungometraggio che riprende la narrazione degli eventi mostrati nel documentario.