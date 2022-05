The James Bond Collection, su Prime Video in streaming da oggi

The James Bond Collection e No Time to Die sono disponibili da oggi in streaming su Amazon Prime Video per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Daniel Craig ritorna ancora una volta nei panni di James Bond in No Time to Die, al fianco del premio Oscar Rami Malek (2019, Miglior attore in Bohemian Rhapsody). Bond ha lasciato il lavoro e si sta godendo la vita in Giamaica, ma la sua pace è di breve durata: il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta chiedendo aiuto. La missione per salvare uno scienziato si rivela molto più insidiosa del previsto, e porterà Bond sulle tracce di un misterioso criminale armato di nuove pericolose tecnologie.

No Time To Die: Daniel Craig in una sequenza d'azione

Gli altri titoli della James Bond collection inclusi con Prime e disponibili su Prime Video per un periodo limitato di tempo sono: Spectre, Skyfall, Quantum of Solace, Casino Royale, La morte può attendere, Il mondo non basta, Il domani non muore mai, GoldenEye, Vendetta privata, Zona pericolo, Bersaglio mobile, Octopussy - Operazione piovra, Solo per i tuoi occhi, Moonraker - Operazione spazio, La spia che mi amava, L'uomo dalla pistola d'oro, Vivi e lascia morire, Una cascata di diamanti, Al servizio segreto di Sua Maestà, Si vive solo due volte, Thunderball - Operazione tuono, Missione Goldfinger, Dalla Russia con amore, Licenza di uccidere.