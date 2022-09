The Iron Claw: Jeremy Allen White interpreterà Kerry Von Erich

Jeremy Allen White interpreterà Kerry Von Erich in The Iron Claw, film biografico sulla famiglia di wrestler Von Erich.

Deadline ha annunciato che Jeremy Allen White vestirà i panni di Kerry Von Erich in The Iron Claw, nuovo biopic sulla famiglia Von Erich. L'attore affiancherà i già annunciati Zac Efron (Kevin Von Erich) e Harris Dickinson (David Von Erich).

Una foto di Jeremy Allen White

Basato sulla storia vera dei Von Erich, The Iron Claw seguirà l'ascesa e il fallimento della dinastia di wrestler che hanno avuto un enorme impatto nello sport dagli anni '60 ai giorni nostri. Le vicende della famiglia erano state raccontate in passato all'interno di Dark Side of the Ring, opera del 2019 di Vice TV, e in un'edizione di 30 for 30 Shorts del 2015.

The Iron Claw è scritto e diretto da Sean Durkin, il quale ha anche lavorato nell'acclamato film Martha Marcy May Marlene del 2011. Il nuovo biopic è co-finanziata da A24 e Access Industries, mentre A24 funge anche da produttore.

Jeremy Allen White è noto principalmente per il suo ruolo in Shameless, mentre lo vedremo in futuro nella serie FX The Bear. Cosa ne pensate della scelta del cast per The Iron Claw?