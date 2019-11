The Irishman, Robert De Niro risponde alle critiche sul film e le inesattezze della storia

Robert De Niro ha preso le difese di The Irishman di Martin Scorsese, dopo le critiche che tacciano la pellicola di non raccontare una storia vera, quella estrapolata dal romanzo L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa (I Heard You Paint Houses) di Charles Brandt.

Il film ha ricevuto numerosi elogi dalla critica, definito come uno dei migliori lavori di Martin Scorsese e ne abbiamo parlato anche noi nella nostra recensione di The Irishman. Ma la storia raccontata è stata definita dallo scrittore e giornalista investigativo Dan Moldea inventata, accusa alla quale Robert De Niro ha risposto: "Dan è uno scrittore rispettato. L'ho incontrato a Washington per una cosa di scrittori in cui si riuniscono ogni anno. Ha detto che ci stavano prendendo in giro. Non mi hanno preso in giro. Non ho problemi con le persone in disaccordo. Lui è ovviamente un'autorità su Hoffa e tutto il resto. Come dice Marty, non stiamo affermando di raccontare la storia vera, stiamo raccontando la nostra storia. Io ci ho creduto."

Nel libro, l'autore Charles Brandt intervista l'ex mafioso Frank Sheeran, interpretato nel film proprio da Robert De Niro. Durante una lunga intervista Frank Sheeran parla del suo coinvolgimento nella scomparsa del famigerato leader sindacale Jimmy Hoffa, anche se le forze dell'ordine in gran parte non credono che il resoconto dell'ex criminale sia vero ed è per questo che l'investigatore Dan Moldea ha esternato il suo pensiero. Ma Robert De Niro non è d'accordo: "Una cosa la so, conosco tutte le cose che Frank ha detto, le descrizioni dei luoghi in cui si trovava, il modo in cui ha parlato, è tutto reale. Il modo in cui descrive ciò che è successo a Hoffa è una cosa molto plausibile per me. Mi piacerebbe sapere cosa gli è realmente successo. Ma questo resoconto per me ha molto senso."

The Irishman: Robert De Niro in una scena del film

The Irishman non sarebbe di certo il primo film a raccontare una storia immaginaria basata su fatti realmente accaduti (o meglio, un film liberamente tratto da vicende realmente accadute) un genere diffuso per colmare le lacune nella conoscenza storica o semplicemente portare la storia attuale in una direzione diversa. Nonostante questo, il film continua a entusiasmare il pubblico che ha avuto modo di vederlo al cinema.

The Irishman sarà disponibile su Netflix a partire dal 27 novembre.