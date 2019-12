The Irishman, Netflix annuncia: è stato visto da oltre 26 milioni di utenti

The Irishman, secondo le statistiche rivelate da Netflix, avrebbe già raggiunto oltre 26 milioni di utenti in tutto il mondo: numeri fantastici che potrebbero essere confermati nei prossimi giorni.

The Irishman, secondo quanto dichiarato da Netflix, è stato già visto da più di 20 milioni di utenti in tutto il mondo nel corso dei primi sette giorni di presenza nel catalogo della piattaforma di streaming.

Nella giornata di ieri il servizio ha diffuso le prime statistiche relative al film diretto da Martin Scorsese - tra i possibili vincitori agli Oscar 2020 - e Ted Sarandos sostiene che i dati sono relativi a chi ha ultimato la visione di almeno il 70% del film. Secondo le previsioni di Netflix, The Irishman dovrebbe essere visto nei primi 28 giorni da almeno 40 milioni di account.

Ted Sarandos, a capo dei contenuti di Netflix, ha dichiarato durante l'UBS Global TMT Conference di New York: "I numeri sono particolarmente fantastici considerando tutto quello che si potrebbe fare utilizzando gli schermi... E le persone continuano a scegliere di creare un rapporto con un film... Si siedono e guardano un lungometraggio della durata di tre ore e trenta minuti".

Nielsen una settimana fa aveva inoltre dichiarato che The Irishman era stato visto da 17.1 milioni di persone negli Stati Uniti nei primi cinque giorni di presenza e il 18% degli spettatori totali avevano ultimato la visione nel giorno del debutto.

Sarandos ha inoltre commentato la scelta di dare il via libera alla produzione di The Irishman, che ha un budget di circa 175 milioni di dollari, dichiarando: "Scommettere sul fatto che Martin Scorsese realizzerà un film grandioso sulla mafia con Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino non mi sembra particolarmente complicato".