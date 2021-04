The Inventor: un film d'animazione su Leonardo Da Vinci per il regista di Wolfwalkers

Tomm Moore, reduce dal successo ottenuto da Wolfwalkers, è entrato a far parte del team di The Inventor, nuovo film animato diretto da Jim Capobianco che sarà incentrato su Leonardo Da Vinci.

Il regista Tomm Moore farà parte del team creativo del nuovo film d'animazione sul Leonardo Da Vinci che sarà intitolato The Inventor che verrà diretto da Jim Capobianco, già sceneggiatore di Ratatouille.

Il filmmaker ha ottenuto tre nomination ai premi Oscar e recentemente ha realizzato Wolfwalkers, in corsa per una prestigiosa statuetta in questa edizione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy.

Wolfwalkers: una scena del film

The Inventor, realizzato in stop motion, sarà composto da sequenze realizzate in 2D con disegni realizzati a mano e animazione con delle marionette, scene che verrano dirette da Jim Capobianco che ha firmato anche lo script del lungometraggio. Tomm Moore si occuperà invece dei passaggi realizzati in 2D in collaborazione con il suo collaboratore Fabian Erlinghäuser.

Il progetto, attualmente in pre-produzione, ha a disposizione un budget di 10 milioni di dollari e dovrebbe arrivare nelle sale nel 2023. Tra i doppiatori ci saranno Stephen Fry, Daisy Ridley, Marion Cotillard e Matt Berry.

Al centro della trama ci sarà Leonardo Da Vinci, e vedremo l'inventore e artista italiano mentre si avvicina alla corte dei reali francesi, dove può intraprendere liberamente i suoi esperimenti ideando incredibili macchinari e studiando il corpo umano. Ad aiutarlo ci sarà anche la Principessa Marguerite, presenza che contribuirà a fargli capire il significato della vita.

Capobianco ha dichiarato: "Io e Tomm stavamo cercando un progetto che ci permettesse di collaborare fin dai tempi di The Secret of Kells e il mio corto Leonardo ha ottenuto un'ottima accoglienza ai festival. Mi è sembrata quindi un'occasione unica collaborare per realizzare The Inventor, un film che unisce stop motion e animazione disegnata a mano, e che richiederà il lavoro di un talento eccezionale come Tomm. La visione alla base del progetto è quella di realizzare un film animato come se fosse diretto da Leonardo da Vinci".