The Interpreter: Jake Gyllenhaal guida il cast del nuovo film di Guy Ritchie

Jake Gyllenhaal guiderà il cast di The Interpreter, il nuovo film di Guy Ritchie sulla guerra in Afghanistan, in cui interpreterà il sergente John Kinley.

Jake Gyllenhaal reciterà in The Interpreter, il nuovo film diretto da Guy Ritchie che racconterà una storia ambientata durante la guerra in Afghanistan. In questo caso, l'attore statunitense interpreterà John Kinley, un sergente che si ritroverà a fare i conti non solo con il conflitto bellico ma anche con un caso di malagiustizia.

Nelle ultime ore, Deadline ha riportato in esclusiva la notizia riguardante la produzione di The Interpreter, film con cui il regista Guy Ritchie si distacca dal suo genere abituale, immergendosi nelle angoscianti atmosfere della guerra. Stando a quanto riportato dal magazine, Ritchie sta collaborando con Jake Gyllenhaal per dare vita al suo prossimo lavoro. Il film in questione seguirà il sergente John Kinley e il suo interprete, Ahmed, e racconterà il momento in cui la loro unità subisce un'imboscata in Afghanistan. Ritchie sarebbe stato ispirato a raccontare la storia dopo aver ascoltato le esperienze di vita reale dei veterani e dei loro interpreti. Oltre alla regia, Ritchie ha firmato la sceneggiatura insieme a Marn Davies e Ivan Atkinson, con cui ha già collaborato per Wrath of Man e The Gentlemen.

The Interpreter segna il ritorno ai film di guerra per Gyllenhaal. L'attore ha infatti già recitato in Jarheadnel 2005, in cui ha interpretato un marine durante la Guerra del Golfo. In Brothers, del 2009, Gyllenhaal ha invece recitato nel ruolo del fratello di un veterano della guerra in Afghanistan alle prese con il disturbo da stress post-traumatico. L'attore reciterà anche nel prossimo dramma di guerra, Combat Control, di Sam Hargrave.

Secondo la sinossi, Gyllenhaal interpreterà il sergente John Kinley che durante il suo ultimo turno di servizio in Afghanistan è in coppia con l'interprete locale Ahmed per ispezionare la regione. Quando la loro unità subisce un'imboscata, Kinley e Ahmed sono gli unici sopravvissuti. Con i combattenti nemici all'inseguimento, Ahmed rischia la propria vita per portare in salvo un Kinley ferito. Tornato sul suolo americano, Kinley scopre che Ahmed e la sua famiglia non hanno avuto il pass per l'America, come invece gli era stato promesso. Determinato a proteggere il suo amico e ripagare il suo debito, Kinley torna nella zona di guerra per recuperare Ahmed e la sua famiglia prima che le milizie locali li raggiungano per primi. Le riprese di The Interpreter inizieranno a gennaio 2022.