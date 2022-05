The Inhabitant: trailer dell'horror con Leslie Bibb e Dermot Mulroney

IGN ha svelato il trailer di The Inhabitant, horror thriller di Jerren Lauder interpretato da Leslie Bibb e Dermot Mulroney. Scritto da Kevin Bachar e girato a Tulsa, Oklahoma, The Inhabitant racconta la storia di Tara (Odessa A'zion), un'adolescente discendente di Lizzie Borden che è intrappolata tra visioni paranoiche e schizofrenia in mezzo a una serie di omicidi in una piccola città.

Lizzie Borden di Fall River, Massachusetts, fu accusata di aver ucciso suo padre e la matrigna con un'accetta nell'agosto 1892. Il processo altamente pubblicizzato consolidò il suo posto nell'infamia anche se alla fine la donna fu assolta.

Odessa A'zion non è estranea al genere horror avendo già recitato in Let's Scare Julie del 2019 e presto la ritroveremo nel prossimo film di Hellraiser. Nel cast troviamo, inoltre, Leslie Bibb e Dermot Mulroney che interpretano i genitori di Tara, Lizze Broadway interpreta Suzy, la gelosa migliore amica di Tara, mentre Michael Cooper Jr. interpreta il fidanzato della ragazza al college.