The Informer: Joel Kinnaman nel trailer del film

The Informer, il nuovo thriller con protagonista Joel Kinnaman, arriverà nei cinema americani il 22 marzo e online è apparso il primo trailer ufficiale.

Il lungometraggio è stato scritto da Matt Cook (Boston - Caccia all'Uomo) ispirandosi al romanzo Three Seconds scritto da Roslund & Hellstrom.

Al centro della trama ci sarà un ex agente delle forze speciali interpretato dalla star della serie Altered Carbon, poi incriminato, che inizia a lavorare in missioni sotto copertura per l'FBI con lo scopo di arrestare dei narcotrafficanti polacchi attivi a New York e poi ottenere un nuovo inizio nella vita. Quando il boss criminale e dei corrotti agente dell'FBI gli chiedono di ritornare in prigione l'uomo deve lottare per la sua vita a causa di un affare andato male e all'ipotesi che siano proprio i suoi colleghi a esporlo, rivelando ai criminali che è una talpa.

Nel cast ci sono anche Rosamund Pike, Clive Owen, Common e Ana de Armas.

La regia, invece, è stata curata da Andrea Di Stefano (Escobar).