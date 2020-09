The Imitation Game: stasera su Rai Movie il film con Benedict Cumberbatch e Keira Knightley

Benedict Cumberbatch e Keira Knightley protagonisti stasera su Rai Movie, alle 21:10, con The Imitation Game, il film ispirato alla vita di Alan Turing.

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda The Imitation Game, il film diretto da Morten Tyldum nel 2014, con protagonisti Benedict Cumberbatch e Keira Knightley, nei panni rispettivamente dello scienziato inglese Alan Turing, inventore della "macchina enigma", e della crittanalista Joan Clarke.

The Imitation Game: una scena del film

Una storia intrigante ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.

Manchester, 1952. La polizia britannica entra nella casa del professore universitario in biologia matematica Alan Turing, inventore della macchina elettro-meccanica di autodecrittazione, per indagare su una segnalazione di furto con scasso. Scavando nel passato dell'uomo gli investigatori scoprono che è sparita ogni traccia del suo passato militare ma le indagini vengono presto sospese perché il professore viene incarcerato con la pesante accusa di atti osceni e poi condannato per omosessualità e alla castrazione chimica. Questa la triste a amara fine del pioniere dell'informatica moderna che ebbe il merito di decifrare i codici della macchina tedesca Enigma durante la II Guerra Mondiale.

The Imitation Game è stato candidato a 8 Premi Oscar, vincendo poi solo la statuetta per la migliore sceneggiatura non originale.