The Illusionist - L'illusionista: Edward Norton e le sue vere magie nel film

Edward Norton portò a termine la maggior parte dei trucchi di magia presenti in The Illusionist - L'illusionista grazie all'aiuto di James Freedman il quale lavorò con Norton preparandolo per le sue esibizioni sul palco e addirittura agendo, in qualche sequenza della pellicola, come sua controfigura.

Ed Norton in una scena del film The Illusionist

Oltre a Freedman anche Ricky Jay, Michael Weber e Scott Penrose fornirono consulenze di magia e assistenza tecnica durante la produzione come dichiarato più volte dal regista Neil Burger, il quale scrisse: "Già in pre-produzione, James divenne un importante collaboratore".

"Egli ideò, progettò e perfezionò tutto, dai piccoli giochi di prestigio con le mani ai grandi pezzi narrativi sul palcoscenico. Lavorò a stretto contatto con Edward Norton, insegnandogli come fare gli spettacoli teatrali, e agì come una doppia mano in varie scene. Il suo contributo fu enorme". Concluse il regista.

Neil Burger sul set del film The Illusionist

The Illusionist è un film del 2006 diretto da Burger e tratto dal racconto breve Eisenheim the Illusionist, scritto dal vincitore del premio Pulitzer Steven Millhauser. La pellicola, insieme a The Prestige e Scoop, anch'essi usciti nel 2006, esplora il mondo della magia in modo assolutamente inedito.