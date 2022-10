The Idol: Lily Rose-Depp e The Weeknd nel nuovo teaser

Lily-Rose Depp e The Weeknd sono i protagonisti della serie The Idol, di cui è stato condiviso online un nuovo teaser.

The Idol arriverà sugli schermi di HBO nel 2023 e un nuovo teaser mostra nuove scene del progetto con star Lily-Rose Depp e The Weeknd.

Nel video si vede la giovane protagonista, una cantante in crisi, che prova a tornare ad avere successo, muovendosi in un mondo all'insegna di droga, sesso e ragazze bellissime, oltre a vivere una relazione con un uomo misterioso.

Nel cast di The Idol ci sono Abel "The Weeknd" Tesfaye, Lily-Rose Depp, Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Jennie Ruby Jane, Eli Roth, Rachel Sennott, Hari Nef, Da'Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey e Hank Azaria.

La serie, secondo HBO, avrà al centro della trama "un guru di auto-aiuto, e leader di una setta moderna, che sviluppa un rapporto complicato con una famosa pop idol che sta compiendo la sua scalata verso il successo".

Sam Levinson, reduce del successo di Euphoria, è co-creatore e produttore esecutivo di The Idol.