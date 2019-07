The Hunt, il trailer dell'horror Blumhouse con Hilary Swank

Il nuovo horror The Hunt arriverà nelle sale USA il prossimo 10 ottobre, distribuito da Universal Pictures, ma è da poco stato diffuso il trailer ufficiale, con Betty Gilpin, Emma Roberts, Justin Hartley e Hilary Swank.

Diretto da Craig Zobel, la sceneggiatura di The Hunt è firmata da Damon Lindelof, già autore di The LeftLovers, che ha scritto un'allegoria sulla guerra di classe, molto agghiacciante, a tratti molto reale ed estremamente sanguinosa.

La trama di The Hunt racconta la storia di dodici estranei che si svegliano in una radura. Non sanno dove sono o come ci sono arrivati. Non sanno di essere stati scelti per uno scopo ben preciso... La caccia. All'ombra di una oscura teoria del complotto ordita in Internet, un gruppo di globalisti elitari si riunisce per la prima volta in una remota casa padronale dove la caccia agli umani è uno sport. Ma il piano generale sta per deragliare perché uno dei cacciati, Crystal (Betty Gilpin), conosce il gioco dei Cacciatori meglio di loro. Gira il tavolo verso gli assassini smascherandoli uno per uno, mentre si fa strada verso la misteriosa donna (la due volte premio Oscar Hilary Swank) al centro di tutto.

La Blumhouse Productions ha prodotto i premi Oscar Scappa - Get Out di Jordan Peele e BlackKklansman di Spike Lee. Sta inoltre realizzando la nuova trilogia di Halloween ed ha prodotto Split e Glass, gli ultimi due film di Shyamalan.