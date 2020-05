The Horror of Dolores Roach: Amazon produrrà una serie tv dall'acclamato podcast

Amazon torna ad adattare dal podcast, scegliendo stavolta The Horror of Dolores Roach, un racconto di sopravvivenza estrema alla Sweeney Todd.

Amazon produrrà la serie tv The Horror of Dolores Roach, adattata dall'omonimo e acclamatissimo podcast di Aaron Mark. Il progetto ha già coinvolto diversi nomi estremamente interessanti del settore, compreso il creatore dell'originale e la Blumhouse Television, secondo quanto riportato da Deadline.

Per Amazon non è la prima volta con il mondo del podcast, che ha regalato a Prime Video almeno due ottimi titoli: Lore e Homecoming, che tornerà con la sua seconda stagione il 22 maggio. Stavolta ci dirigiamo verso una storia horror di sopravvivenza urbana, con il ruolo di showrunner affidato alla co-creatrice di Home Before Dark, Dara Resnik.

Homecoming 2: il trailer della serie con Janelle Monae

La sceneggiatura è affidata ad Aaron Mark insieme a Daphne Rubin-Vega, che interpretava proprio la protagonista nello spettacolo Empanada Loca (sempre di Mark), al quale il podcast è a sua volta ispirato. Chris Giliberti e Justin McGoldrick di Gimlet Pictures, insieme a Jason Blum, Marci Wiseman e Jeremy Gold di Blumhouse Television, saranno i produttori esecutivi.

La serie tv prodotta da Amazon dal podcast The Horror of Dolores Roach racconta la storia di Dolores, che torna a New York dopo sedici anni di galera e trova il suo quartiere completamente gentrificato, il fidanzato scomparso e la famiglia ormai perduta. Il suo unico contatto è l'amico Luis, che le permette di vivere e lavorare come massaggiatrice nella cantina sotto al suo negozio di empanadas. Circostanze impreviste spingeranno la protagonista a combattere per la propria sopravvivenza e far fuori diversi dei suoi clienti.