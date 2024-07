Pete Davidson accusato di guida spericolata, ufficiale la decisione sul caso

Nel giugno del 2023 a Pete Davidson era stata notificata l'accusa di guida spericolata a causa dell'incidente per il quale distrusse la propria auto contro una casa situata a Beverly Hills. In seguito era stato annunciato il suo ricovero.

Davidson si era recato in una struttura di riabilitazione in seguito a quanto avvenuto con la propria auto in California. Ora è arrivata la decisione del giudice sul caso, a distanza di più di un anno dall'incidente d'auto.

La sentenza

Il caso di guida spericolata di Pete Davidson è stato archiviato da un giudice della California dopo che il comico ha completato un programma pre-processuale; 50 ore di servizio comunitario, un corso di guida sicura e un programma di impatto sulle vittime di Mothers Against Drunk Driving, tutti richiesti dal tribunale.

Pete Davidson in una scena di Bodies Bodies Bodies

Secondo Rolling Stone, il giudice ha archiviato il caso dopo che l'ex star del Saturday Night Live ha completato il programma sei mesi prima del previsto. Il 4 marzo del 2023, Pete Davidson era alla guida della sua auto con accanto la sua fidanzata, Chase Sui Wonders, quando si schiantò a Beverly Hills contro un'abitazione.

Un sedicenne era in casa al momento dell'incidente ma nessuno è rimasto ferito e i proprietari hanno dichiarato a TMZ di non aver intenzione di intraprendere le vie legali contro il comico. L'incidente avenne poche ore dopo che la star de Il Re di Staten Island aveva presentato i Kids' Choice Award a Los Angeles.

Ex membro storico del programma Saturday Night Live, Pete Davidson è molto conosciuto per la sua comicità, basata sulle esperienze vissute nel corso della sua tormentata vita, e per le sue relazioni sentimentali, oltre alla partecipazione a diversi film e serie tv, tra cui The Suicide Squad di James Gunn nel ruolo di Blackguard, e il recente Dumb Money di Craig Gillespie.