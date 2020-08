The Head: Tomohisa Yamashita pubblica la canzone finale della serie

Tomohisa Yamashita ha recentemente pubblicato Nights Cold, la sua prima pubblicazione internazionale nonché singolo per la serie tv The Head.

Negli ultimi anni Tomohisa Yamashita è stato una forza dominante in tutta l'Asia, sia come attore che come cantante e musicista. Il suo singolo per la serie tv The Head è appena uscito e la sua popolarità continua a crescere: attualmente detiene il record per il maschio giapponese più seguito su Instagram.

Yamashita ha recentemente rilasciato Nights Cold, la sua prima pubblicazione internazionale in assoluto: la canzone fa parte della colonna sonora della serie televisiva The Head. La star, in quanto uno dei principali attori della serie - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Head - ha scelto di scrivere anche il testo della canzone.

Il cantante e attore è anche noto per essere attivo nella produzione delle sue canzoni, video e perfino nelle coreografie delle sue esibizioni dal vivo. Il suo gusto per la musica spazia da icone come Frank Sinatra agli spettacoli moderni come Justin Timberlake, BTS, Khalid e The Weeknd.

La fluente padronanza della lingua inglese ha recentemente conferito a Yamashita un ruolo di spicco in The Head, serie televisiva di successo che va in onda in oltre trenta paesi e regioni del mondo. Il thriller in sei episodi approda su Amazon Prime Video a partire da oggi, mercoledì 5 agosto, in versione originale, sottotitolata e doppiata in italiano.