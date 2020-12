The Handmaid's Tale 5: Hulu annuncia il rinnovo della serie

Hulu ha annunciato la produzione di The Handmaid's Tale 5, confermando così il rinnovo della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood.

Ad annunciarlo è stato il cast dello show con un video condiviso online in cui si svela inoltre che sono ricominciate in Canada le riprese della quarta stagione, in arrivo nel 2021 sugli schermi.

La terza stagione di The Handmaid's Tale - di cui potete leggere la nostra recensione - è andata in onda in Italia grazie a TIMVision.

Nelle puntate sono stati mostrati gli sforzi di June di ribellarsi al mondo di Gilead, cercando di dare vita a una Ribellione in grado di assicurare un futuro migliore ai propri figli e la speranza di spezzare la catena di violenza e di imposizioni sociali con cui devono fare i conti le donne.

The Handmaid's Tale è ispirato al romanzo di Margaret Atwood Il racconto dell'ancella. La serie, disponibile in Italia grazie a TIMVision, vede nel cast, oltre a Elisabeth Moss, anche Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O.T. Fagbenle e Amanda Brugel.