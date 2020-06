The Handmaid's Tale 4: il teaser trailer della nuova stagione

The Handmaid's Tale 4 arriverà sugli schermi televisivi nel 2021 e nel teaser trailer si riepiloga quanto accaduto nelle puntate precedenti.

Il video riassume infatti alcuni dei passaggi più importanti della lotta compiuta da June a Gilead che l'ha portata a rischiare la propria vita per far uscire dal paese con destinazione Canada un gruppo di bambini, riuscendo nella propria missione. Ora, però, la situazione potrebbe essere davvero complicata per lei e chi l'ha aiutata.

La terza stagione di The Handmaid's Tale - di cui potete leggere la nostra recensione - è andata in onda in Italia grazie a TIMVision.

Nelle puntate sono stati mostrati gli sforzi di June di ribellarsi al mondo di Gilead, cercando di dare vita a una Ribellione in grado di assicurare un futuro migliore ai propri figli e la speranza di spezzare la catena di violenza e di imposizioni sociali con cui devono fare i conti le donne.

The Handmaid's Tale è ispirato al romanzo di Margaret Atwood Il racconto dell'ancella. La serie, disponibile in Italia grazie a TIMVision, vede nel cast, oltre a Elisabeth Moss, anche Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O.T. Fagbenle e Amanda Brugel.