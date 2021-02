The Handmaid's Tale 4: un teaser svela la data di uscita

Hulu ha annunciato la data di uscita di The Handmaid's Tale 4 con un nuovo teaser della serie con star Elisabeth Moss.

The Handmaid's Tale 4 racconterà un nuovo capitolo della storia ispirata al romanzo di Margaret Atwood e il nuovo teaser svela la data di uscita: il 28 aprile.

Il video mostra June, la protagonista interpretata da Elisabeth Moss unirsi alla Resistenza, impegnata in nuove missioni che potrebbero cambiare per sempre il destino di Gilead. La donna, inoltre, cerca di ritrovare sua figlia e sembra destinata ad affrontare zia Lydia.

La quarta stagione di The Handmaid's Tale riprenderà la storia da dove si era interrotta: June, la protagonista interpretata da Elisabeth Moss, è stata ferita ma è riuscita a far portare al sicuro un gruppo di bambini.

Nelle nuove puntate la donna assumerà un ruolo attivo nella ribellione e alle prese con il desiderio di vendetta.

Nel filmato si sentono anche le trasmissioni di Radio Free America che svela come a livello internazionale si stanno decidendo delle sanzioni che puniranno il regime di Gilead.

Nel cast dello show ci sono Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford e Sam Jaeger.