The Handmaid's Tale 4: Elisabeth Moss dirigerà un episodio

Le riprese di The Handmaid's Tale 4 sono iniziate a Toronto il 2 marzo e si concluderanno nel mese di agosto. Elisabeth Moss si occuperà di dirigere un episodio della quarta stagione della serie, facendo così il suo esordio alla regia.

In base a quanto scrive The Hollywood Reporter, Elisabeth Moss sarà al timone del terzo episodio, e al momento non sono stati comunicati i membri del cast che vi prenderanno parte. Un cambiamento importante per l'interprete di June/Offred nell'adattamento tv del famoso romanzo distopico femminista di Margaret Atwood.

Elisabeth Moss partecipa alla serie anche nelle vesti di produttrice esecutiva: "Sono entusiasta di ricevere quest'opportunità dai miei partner Bruce Miller e Warren Littlefield e di avere il supporto di tutti i nostri produttori e Hulu/MGM. Significa molto per me e non me ne assumo la responsabilità alla leggera. Essere protagonista e produttrice esecutiva di questo show negli ultimi tre anni è stata una tale gioia e ho avuto l'incredibile dono d'imparare così tanto dai registi che abbiamo avuto in questa serie. Non vedo l'ora di provare a lavorare con i miei collaboratori da questa nuova prospettiva, perché sono fortunata ad avere il cast e la troupe migliori al mondo. Il mio unico ostacolo potrebbe essere lavorare con l'attrice protagonista che sento possa essere incredibilmente impegnativa. Auguratemi buona fortuna".

Bruce Miller, produttore e showrunner di The Handmaid's Tale, ha commentato il passaggio di Elisabeth Moss dietro la macchina da presa: "Sono fortunato di trovarmi nella posizione di dare a Elisabeth Moss l'opportunità di dirigere. Come produttrice esecutiva dello show ha promosso un ambiente favorevole che consente agli artisti di fare il loro meglio. Elisabeth stessa sta ora beneficiando di quest'atmosfera incredibilmente generosa e ambiziosa che ha contribuito a creare. Si tratta di un talento straordinario, determinata, instancabile lavoratrice, e sono certo che sarà incredibile al debutto alla regia".

Il cast di The Handmaid's Tale 4 comprende Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Ann Dowd, O-T Fagbenle, Max Minghella, Samira Wiley, Alexis Bledel e Amanda Brugel.