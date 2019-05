The Handmaid's Tale 3: nel nuovo promo le ancelle preparano la ribellione

Il nuovo promo di The Handmaid's Tale 3, in arrivo su Hulu il 5 giugno, anticipa la ribellione delle ancelle al regime di Gilead.

Il nuovo promo ricorda che all'arrivo di The Handmaid's Tale 3 manca davvero poco - il 5 giugno su Hulu - ma prepara anche su quanto vedremo nei prossimi 13 episodi: resistenza e ribellione.

La storia ritornerà lì dove si era interrotta nella stagione precedente, con la decisone della protagonista June di non tornare in Canada e di provare a salvare sua figlia. Nella nuova stagione le azioni di rivolta della protagonista e delle sue compagne si intensificheranno, non ci sarà spazio per la rassegnazione, sostituita dalla volontà di rivalsa, come abbiamo spiegato anche nella nostra recensione dei primi episodi di The Handmaid's Tale 3. Ecco il promo:

Dal titolo già molto eloquente - Burn -, il nuovo promo vede Offred/June sempre al centro della scena perchè il suo tentativo è molto chiaro: cercare di trovare quante più alleate possibili. Per la tirannia di Gilead si prospettano giorni bui, "illuminati" solo dalla luce di quel fuoco che, onnipresente nei pochi secondi della clip, è visto come promessa di riscatto.

The Handmaid's Tale: il poster della stagione 3

The Handmaid's Tale è ispirato al romanzo di Margaret Atwood Il racconto dell'ancella. La serie, disponibile in Italia grazie a TIMVision, vede nel cast, oltre a Elisabeth Moss, anche Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O.T. Fagbenle e Amanda Brugel.