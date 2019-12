The Grudge: il trailer red band del film horror è un incubo di sangue e oscure presenze

Sony Pictures ha svelato il trailer red band di The Grudge, il reboot del celebre franchise horror giapponese cominciato da quel Takashi Shimizu che nel 2004 fu chiamato a dirigere anche l'adattamento americano con Sarah Michelle Gellar.

Così, a oltre un mese dal rilascio del primo trailer "per tutti", ecco approdare in rete la spaventosa clip vietata ai minori, un turbine di sangue, orrore e sinistre presenze, tutto concentrato in neppure 3 minuti e in un paio di interni infestati. Compresa una doccia di hitchcockiana memoria, in cui vediamo spuntare una livida mano dalla testa insaponata dell'ignaro agente immobiliare Peter Spencer, interpretato da John Cho.

Protagonista vera e propria del film è la detective Muldoon che incontriamo in apertura della clip, interpretata da Andrea Riseborough, e che, nonostante gli avvertimenti di Spencer, deciderà di indagare da vicino su quelle inquietanti presenze che popolano un vecchio edificio messo in vendita.

The Grudge, che può vantare tra i produttori anche Sam Raimi, è stato descritto dal suo regista, Nicolas Pesce, come un sequel aggiornato, più che un reboot, da inserire nella saga horror originata da Ju-on. Il film, tra gli horror più attesi del 2020, inizialmente con uscita fissata negli ultimi mesi del 2019, arriverà nelle sale americane il prossimo 3 gennaio 2020 e in Italia il 27 febbraio.